Empoli Milan, Conceicao se lo gode! Subito decisivo, il giudizio non mente

Empoli Milan, Sergio Conceicao si gode il clamoroso impatto di Santiago Gimenez: il messicano subito decisivo in Serie A

Per le pagelle della Gazzetta dello Sport il migliore in campo della sfida vinta ieri dal Milan in trasferta contro l’Empoli è stato senza dubbio Santiago Gimenez, autore del gol del definitivo 0-2. Questo il giudizio de La Rosea:

PAROLE – «Santiago Gimenez detto Santi, dunque Santi subito. Fa gol subito e deve giocare da subito, titolare. Il centravanti che non c’era e che ora c’è».