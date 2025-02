Empoli Milan, seconda esclusione consecutiva per Leao: cosa succede al portoghese. Le ultimissime notizie sui rossoneri

In questo momento si sta disputando il match del Milan contro l’Empoli. Sergio Conceicao, per questa partita, ha optato per lasciare in panchina Rafael Leao per la seconda volta consecutiva.

L’esterno portoghese con la maglia numero 10 è alle prese con un piccolo problema alla caviglia. Conceicao, dunque, ha scelto di preservarlo anche in vista della sfida di mercoledì in Champions League contro il Feyenoord.