Empoli Milan, Stefano Pioli sorprende tutti sulla trequarti, dove viene schierato Franck Kessiè a ridosso della prima punta

Stefano Pioli schiera Franck Kessiè come trequartista in Empoli-Milan. Mossa a sorpresa per il tecnico rossonero, che rinuncia ad un non brillantissimo Brahim Diaz e lancia fianco dell’ivoriano Saelemaekers e Messias.

LE FORMAZIONI UFFICIALI