Empoli Milan, Ibrahimovic tuona! Pairetto e non solo, che attacco agli arbitri dello svedese

Empoli Milan, Zlatan Ibrahimovic si è scagliato contro la direzione di gara di Pairetto chiedendo agli arbitri rispetto per il Milan

Nel corso della conferenza stampa odierna, Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan, ha dichiarato:

ARBITRAGGI – «Polemiche arbitrali? Quando affrontiamo le partite, chiedo ai giocatori rispetto per l’arbitro. All’intervallo però ho chiesto all’arbitro rispetto per il Milan. Poi sono rimasto sorpreso dalla situazione di Walker: se va male, questo giocatore rischia di stare fuori un anno. L’arbitro mi ha detto: forse era da ammonire. A me non interessa nulla del giallo o del rosso, a me interessa il controllo del gioco e dei giocatori. Per noi non è accettabile quanto successo con Tomori e quando succede mandiamo lettera all’AIA. Non è accettabile, sono due situazioni molto gravi e hanno portato conseguenze alla partita. Capisco Walker che arriva dalla Premier e i duelli sono più forti, non si mette giù e non fa cinema, ma non deve fare cinema. L’arbitro dev’essere giusto sia per l’Empoli e per il Milan. Ci vuole più rispetto per il Milan, non è la prima volta. Non voglio essere critico con gli arbitri, ma voglio rispetto per il Milan e per i giocatori in campo».

