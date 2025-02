Empoli Milan, Gimenez è alla caccia di un record storico: può tagliare il traguardo già domani. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan, reduce dalla grande vittoria in Coppa Italia contro la Roma, si appresta ad affrontare l’Empoli in campionato. Santiago Gimenez è attualmente in ballottaggio con Abraham per una maglia da titolare.

Nel caso in cui trovasse la via del gol l’ex Feyenoord diventerebbe il primo calciatore messicano della storia a trovare il gol in partite ufficiali con i rossoneri,