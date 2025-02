Condividi via email

Empoli Milan, D’Aversa polemizza nel post partita: «Bravo Pairetto ma forse manca un doppio giallo». Le ultimissime sui rossoneri

A pochi minuti dal termine del match del Milan contro l’Empoli Roberto D’Aversa ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Di seguito le sue parole

LE PAROLE – «Non me la sento questa sera di addossare responsabilità ad episodi arbitrali, perché secondo me l’arbitro ha arbitrato bene, gliel’ho detto anche a fine partita. Forse per fare la prestazione top manca il secondo giallo a Gimenez quando calcia la palla, ma era finita la partita».