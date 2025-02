Empoli Milan, Conceicao sorprende! Rivoluzione pronta, giocano loro dal primo minuto

Empoli Milan, Sergio Conceicao è pronto a sorprendere in vista della gara di domani: Leao in panchina, c’è Joao Felix dal primo minuto

Clamorosi aggiornamenti rivelati da Sky sulla formazione del Milan in vista della sfida di domani pomeriggio contro l’Empoli.

In difesa cambiano i due centrali con Gabbia e Thiaw che prenderanno il posto di Tomori e Pavlovic. Sulle corsie laterali confermati Walker a destra e Theo Hernandez a sinistra. In mezzo al campo turno di riposo per Reijnders e spazio dal primo minuto per Fofana e Musah, con quest’ultimo che sarà poi squalificato in Champions. Nel 442 di Conceiçao, come esterni di centrocampo ci saranno Sottil a destra (esordio dal primo minuto per l’ex Fiorentina) e Pulisic a sinistra. La coppia di attaccanti sarà quella composta da Joao Felix, che farà anche lui il suo esordio da titolare con la maglia del Milan, e Abraham, che è in vantaggio su Gimenez. Leao in panchina.