Condividi via email

Empoli Milan, Conceicao cambia ancora: obiettivo risalita verso un posto in Champions, ma un occhio va al Feyenoord

Come sottolinea il QS questa mattina, Empoli Milan vedrà gli ospiti nuovamente rivoluzionati dai cambi di formazione. Secondo le ultime notizie, Conceicao avrebbe scelto di far riposare Reijnders e Leao, di nuovo.

In campo pronti gli esordi da titolari per Sottil sulla destra e per Joao Felix dietro la punta, che sarà molto probabilmente Tammy Abraham. Gimenez pronto a subentrare nel secondo tempo.