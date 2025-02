Empoli Milan, Abraham ancora dal primo minuto? Il dubbio di Conceicao. Ultime

Condividi via email

Empoli Milan, Tammy Abraham, autore di una doppietta in Coppa Italia, può partire dal primo minuto anche domani: le ultime

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, deve sciogliere il ballottaggio in attacco tra Santiago Gimenez e Tammy Abraham:

PAROLE – «Empoli-Milan: Gimenez e Abraham si giocano una maglia. Sono stati provati entrambi, l’inglese pare in vantaggio ma ci sono dubbi». I dubbi verranno sciolti solo a ridosso del match di domani alle 18.