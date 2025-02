Empoli Milan, Braglia sta con Conceicao! Scelte corrette e parole che pesano

Empoli Milan, Simone Braglia, ex portiere, ha commentato la possibile panchina di Leao domani pomeriggio: le dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Simone Braglia ha parlato così della possibile panchina in Empoli–Milan:

PAROLE – «E’ giusto, deve cominciare a correre. Deve dare continuità alle sue prestazioni e il tecnico deve dare equilibrio alla squadra. Tutti devono partecipare alla causa altrimenti non c’è spazio. Leao è un buon giocatore, non capisco perché non debba fare quello che richiede l’allenatore. Con Motta non penso che vedremo mai la coppia Vlahovic-Kolo Muani, è un integralista. Devono integrarsi poi i giocatori e non hanno le caratteristiche come Gimenez e Joao Felix. Ed è per questo che ho dei dubbi».