Empoli Milan, Bianchin conferma: «Lui in panchina, questa la coppia di centrocampo»

Empoli Milan, Luca Bianchin, noto giornalista della Gazzetta dello Sport, ha confermato la panchina di Leao: le parole

Intervenuto sul proprio profilo di X, Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha confermato la panchina di Rafael Leao domani in Empoli–Milan e la titolarità di Joao Felix:

PAROLE – «Rafa Leao in panchina domani a Empoli: seconda partita consecutiva non da titolare. Joao Felix verso una maglia dal 1’ per la prima volta in stagione. La coppia di centrocampo sarà Musah-Fofana. Probabile riposo per Reijnders».