Empoli Milan, Condò stupito da Conceicao! Quella mossa ha deciso la partita

Empoli Milan, Paolo Condò, noto giornalista, ha commentato la vittoria dei rossoneri in toscana: le dichiarazioni

Dalle colonne del Corriere della Sera, Paolo Condò ha commentato così Empoli-Milan:

PAROLE – «La prima giornata dopo la chiusura del mercato ha confermato infatti che altre squadre, Juve e Milan per esempio, davanti hanno aggiunto tanto. Kolo Muani ha coperto una prestazione insufficiente dei bianconeri a Como. Gimenez ha invece suggellato l’uscita alla distanza del Milan, cui va il merito di non aver contemplato a Empoli un risultato diverso dalla vittoria nemmeno quando si è trovato in inferiorità numerica. Conceicao sa cosa significa guidare un grande club. Milan e Juve, assieme all’Atalanta che ha punito il Verona con l’implacabile Retegui, giocano in settimana l’andata del playoff di Champions per allinearsi all’Inter agli ottavi. Riuscissero a passare in blocco, la serie A avvicinerebbe la conferma della quinta squadra, più che mai auspicabile vista la mischia che arriva fino alla Roma, e nella quale soltanto il Bologna ieri ha lasciato lì due punti».