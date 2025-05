Empoli Lazio 0-1: un gol di Dia regala i tre punti a Baroni. Il resoconto del match

Empoli Lazio 0-1: i biancocelesti sbancano il Castellani grazie ad una rete di Boulaye Dia dopo 54 secondi. Il resoconto del match

La Lazio ha vinto la partita contro l’Empoli con un gol di Boulaye Dia dopo soli 54 secondi di gioco. La partita si è svolta allo Stadio Carlo Castellani di Empoli ed è valsa la 35esima giornata di Serie A.

La Lazio è riuscita a mantenere il vantaggio nonostante le due espulsioni, una per parte: Lorenzo Colombo dell’Empoli ed ex Milan è stato espulso al 38° minuto per doppia ammonizione, mentre Elseid Hysaj della Lazio è stato espulso al 76° minuto per lo stesso motivo.