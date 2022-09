L’Empoli perde Ismajli per infortunio: ecco le condizioni del difensore dopo il problema muscolare in nazionale, salterà il Milan

L’Empoli perde il difensore Ardian Ismajli per infortunio. Il giocatore ha subito un problema muscolare con la nazionale albanese e non sarà a disposizione di mister Zanetti per il match contro il Milan.

L’entità dell’infortunio la si saprà solo dopo gli esami strumentali.