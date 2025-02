Empoli Atalanta 0-5: Lookman riporta Gasperini in corsa scudetto

Empoli Atalanta 0-5: Lookman spegne le polemiche con una doppietta e riporta la squadra di Gasperini in lotta per lo scudetto

C’erano tre punti troppo importanti in palio da lasciarsi sfuggire per Empoli e Atalanta, ma la ferocia messa dalla Dea dopo l’eliminazione dalla Champions League ha avuto la meglio. La gara al Castellani viene indirizzata da tre gol siglati in appena 43 minuti, poi Lookman si concede una doppietta di lusso e Zappacosta per il 5-0.

Grandiosa risposta lanciata dal nigeriano dopo le discordie pubbliche con Gasperini, i nerazzurri così accorciano a -2 sul Napoli secondo e a +10 sul Milan.