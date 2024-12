Emerson Royal a DAZN: «Sappiamo che la classifica non è buona ma oggi dobbiamo fare solo una cosa»

Emerson Royal, terzino del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro la Roma: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN prima di Milan-Roma, Emerson Royal, terzino dei rossoneri, ha dichiarato:

PAROLE – «La classifica non è quella che volevamo ma dobbiamo andare avanti e continuare a lavorare. Non dobbiamo pensare alle partite precedenti, dobbiamo pensare a migliorare, segnare di più e restare uniti. Gli infortuni non sono una buona cosa. ma siamo una buona squadra, siamo uniti e pronti ad aiutarci l’uno con l’altro».