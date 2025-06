Emerson Royal, il Milan ha preso una decisione: delineato il futuro

Emerson Royal sembrerebbe destinato a lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato. Arriva la novità

Il calciomercato Milan si trova ad affrontare un’estate di riflessioni profonde e decisioni cruciali per la costruzione della rosa in vista della prossima stagione. Se l’incertezza sul futuro di Theo Hernandez tiene banco tra i tifosi e gli addetti ai lavori, c’è un altro nome nel reparto difensivo che, con ogni probabilità, non vestirà più la maglia rossonera: Emerson Royal. La Gazzetta dello Sport ha infatti riportato come il terzino brasiliano, nonostante il completo recupero dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per tutta la seconda parte della scorsa stagione, non rientri nei piani tattici del club e, soprattutto, del tecnico Massimiliano Allegri.

La decisione di escludere Emerson Royal dai piani futuri è un chiaro indicatore della volontà del Milan di intervenire sul mercato per rinforzare la fascia destra. La ricerca di un terzino affidabile e performante è una delle priorità della dirigenza, consapevole che la solidità difensiva e la capacità di spingere sulle fasce sono elementi chiave per il gioco di Allegri. Il tecnico, noto per la sua attenzione alla fase difensiva e alla disciplina tattica, necessita di giocatori che possano interpretare al meglio i suoi schemi e garantire equilibrio in entrambe le fasi di gioco.