Emerson Royal Milan, l’arrivo di Walker cambia il suo futuro: accadrà nella giornata di domani

Emerson Royal Milan, l’imminente arrivo di Kyle Walker potrebbe cambiare il futuro del terzino destro ex Tottenham

Il calciomercato Milan è entrato pienamente nel vivo. Con l’arrivo ormai imminente di Walker la dirigenza sta anche cercando di concludere qualche mossa in uscita. Nello specifico sembra ormai a titoli di coda l’avventura di Emerson Royal in rossonero.

Come riportato da Daniele Longo il suo agente domani sarà in Italia: l’ex Tottenham gradirebbe un ritorno in Premier League.