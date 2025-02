Condividi via email

Emerson Royal Milan, il brasiliano porta avanti le terapie: quando potrà tornare in campo. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Emerson Royal sta portando avanti le terapie per tornare in campo il prima possibile. Il terzino brasiliano, nel match di Champions League del Milan contro il Girona dello scorso 23 gennaio, ha abbandonato il campo per infortunio.

L’ex Tottenham punta al rientro tra circa 45 giorni: ben prima della fine di questa stagione. Resta da capire, con Conceicao, se riuscirà a trovare spazio.