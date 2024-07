Emerson Royal Milan: spunta il RETROSCENA legato a Maldini e Massara, COSA E’ SUCCESSO

Il Milan è vicinissimo a chiudere Emerson Royal dal Tottenham. Intanto spunta un retroscena legato a Maldini e Massara

Colpo vicino. Il Milan è vicinissimo a chiudere Emerson Royal dal Tottenham. Intanto spunta un retroscena legato a Maldini e Massara

come riportato da Calciomercato.com balla solo un milione tra Milan e Tottenham per Emerson Royal: si può chiudere oggi. Il brasiliano poteva arrivare in rossonero nel 2021 quando ci provarono Massara e Maldini