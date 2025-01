Emerson Royal Milan, la proposta del Galatasaray: c’è una volontà da parte dei rossoneri

Condividi via email

Emerson Royal Milan, svelata la possibile offerta del Galatasaray per il terzino destro in uscita dal club rossonero

L’imminente arrivo di Kyle Walker al Milan, sblocca la partenza di Emerson Royal. Il terzino destro potrebbe essere ceduto per mettere su un tesoretto da investire sul calciomercato in entrata per l’attaccante.

Stando a quanto riportato da Gianluigi Longari sul proprio profilo X, dai primi approcci il Galatasaray sarebbe pronto ad offrire un prestito con opzione. La società però vorrebbe monetizzare dalla partenza del brasiliano.