Emerson Royal Milan, il messaggio social: «Amo questo club, black panther è tornato più forte che mai!». Le ultimissime sui rossoneri

All’interno di tutto l’ambiente Milan è tornato il sorriso grazie alle vittorie contro Inter e Venezia conquistate la scorsa settimana. Nella giornata di oggi era presente per la prima volta dopo tanto tempo dall’infortunio Emerson Royal. Il terzino brasiliano ha lasciato questo messaggio sui social.

«Dopo 99 giorni in cui non ho potuto fare quello che amo di più, giocare a calcio, sono tornato grazie a Dio. È stato un periodo molto strano e brutto, ma in cui ho anche imparato. Credo che ogni cosa abbia un perché e Dio me l’ha già mostrato: torno più forte di prima. Ho preferito lavorare invece che lamentarmi e ora Black Panther è più forte che mai. Grazie a tutti per il vostro affetto. Amo i miei compagni, amo il mio lavoro e amo il Milan»