Emerson Royal Milan, scelta forte sul suo futuro: il brasiliano è già pronto a questo scenario. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il calciomercato Milan è pronto ad effettuare tante operazioni sia in entrata che in uscita nella prossima sessione estiva. Come riportato da Calciomercato.it il club ha già deciso il destino di Emerson Royal.

Dopo un solo anno il Diavolo è pronto a lasciar partire l’ex Tottenham, dopo averlo pagato 16 milioni bonus inclusi in estate. Su di lui c’è la Premier League e il Galatasaray.