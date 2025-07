Emerson Royal Milan, i rossoneri non cambiano idea: messaggio al brasiliano, c’è un solo scenario per il futuro

Emerson Royal Milan, il club rossonero non ha cambiato idea: il terzino brasiliano ex Tottenham resta in uscita

Il calciomercato Milan è in piena fase di ristrutturazione in vista della prossima stagione. Nelle scorse ore, il club rossonero ha ufficialmente salutato sei elementi che non faranno più parte della rosa. Si tratta di Alessandro Florenzi, il terzino destro il cui contratto è scaduto, e Luka Jovic, l’attaccante serbo anch’egli a fine contratto. A loro si aggiungono quattro giocatori rientrati alle rispettive squadre dopo la fine del prestito: Riccardo Sottil, l’esterno offensivo tornato alla Fiorentina; Tammy Abraham, il centravanti inglese di proprietà della Roma, ma destinato a proseguire la sua carriera al Besiktas; Kyle Walker, il prestigioso terzino destro tornato al Manchester City; e Joao Felix, il talentuoso attaccante portoghese rientrato al Chelsea.

Il Futuro di Emerson Royal: Un Caso Apertissimo

Ma le uscite potrebbero non essere finite qui. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, un altro nome in bilico tra i rossoneri è quello di Emerson Royal. Il terzino destro brasiliano, arrivato a Milanello la scorsa estate, potrebbe infatti concludere la sua avventura con il Diavolo dopo appena una stagione. La sua permanenza in Lombardia è stata caratterizzata da alti e bassi, e già a gennaio era stato vicinissimo a una cessione che poi saltò a causa di un grave infortunio al polpaccio. Ora, con il mercato estivo alle porte, la sua partenza sembra più concreta che mai.

Chi per Sostituire Emerson Royal? I Nomi sul Taccuino del Milan

In caso di addio di Emerson Royal, il club meneghino ha già individuato due profili per rimpiazzarlo. Il primo nome sulla lista è quello di Guéla Doué, il promettente terzino dello Strasburgo e fratello del più noto Désiré del PSG. Un giovane con potenziale, che potrebbe rappresentare un investimento per il futuro. L’altro nome è quello di Martim Fernandes, un giovanissimo talento classe 2006 del Porto. La scelta tra i due dipenderà probabilmente dalla strategia del Milan, divisa tra l’esigenza di avere un giocatore più pronto e la volontà di puntare su un prospetto per il lungo termine. L’estate si preannuncia caldissima per il Milan, che dovrà definire non solo le uscite, ma anche i rinforzi necessari per competere ad alti livelli nella prossima stagione. La questione Emerson Royal è certamente uno dei nodi cruciali da sciogliere.