Emerson Royal Milan: CI SIAMO, trattativa alla fase finale

Dopo Pavlovic e Morata il Milan è pronto a chiudere anche per Emerson Royal. Cifre e dettagli dell’affare con Tottenham

Come riportato da Nicolò Schira la trattativa del club rossonero con il Tottenham è in fase finale. Si dovrebbe chiudere per € 15M + bonus. Contratto fino al 2029 (2 milioni all’anno). Il terzo acquisto del Milan è pronto.