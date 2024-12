Emerson Royal Milan, Cafu: «Molto forte ma non paragonateci». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Cafu, ex terzino della Roma e del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport sul nuovo terzino destro Emerson Royal.

«Alt, la fermo subito. Emerson Royal non può essere paragonato a me, perché interpretiamo il ruolo in modo molto diverso Emerson è molto forte. Semplicemente non è un terzino di grande spinta come lo ero io o Roberto Carlos»