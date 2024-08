Emerson Royal Milan, affare in CHIUSURA col Tottenham! Si attende il via libera: ecco quando potrebbe arrivare ULTIME

Emerson Royal Milan, affare in CHIUSURA col Tottenham! Si attende il via libera del club inglese: ecco quando potrebbe arrivare. Le ULTIME

Sta per arrivare il terzo colpo di questo calciomercato Milan: Emerson Royal è a un passo dal vestire la maglia rossonera. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è atteso il via libera dal Tottenham nella giornata di oggi o in quella di domani.

