Emergenza Coronavirus: tutte le partite di calcio rinviate in Italia

Emergenza Coronavirus: ecco la lista delle gare rinviate a data da destianarsi per la giornata di domani 22 febbraio

In accordo con il decreto emendato per l’emergenza Coronavirus sono rinviate a data da destinarsi tutte le attività sportive previste in Lombardia e Veneto per la giornata di domenica 22 febbraio

«Abbiamo la determinazione – ha spiegato Conte in conferenza stampa – a sospendere tutte le manifestazioni sportive che sono programmate per domani nell’area del Veneto e della Lombardia, in accordo con il ministro dello sport Spadafora». Automaticamente, sono state rinviate a data da destinarsi tutte le gare di calcio in programma domani tra Lombardia e Veneto. In primis quelle di Serie A: Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria (il posticipo che avrebbe chiuso il programma della 25ª giornata). Rientrano nella lista anche le gare del campionato femminile tre cui Milan Femminile-Fiorentina prevista per domani alle ore 12.30.

Il provvedimento è stato confermato pochi minuti dopo la conferenza di Conte dal sindaco di Milano, Beppe Sala: «Dal Consiglio dei Ministri riceviamo alcune prime istruzioni relative a misure da applicare a Milano. La partita Inter-Sampdoria di domani sera verrà dunque rinviata, così come tutti gli altri eventi sportivi programmati».