Emergenza Coronavirus: i dati di oggi 6 aprile in Italia

Emergenza coronavirus, i dati registrati oggi 6 aprile in Italia: cala il numero di positivi nelle ultime 24 ore

Sono 7.767 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati martedì 6 aprile in Italia, frutto di 112.962 tamponi molecolari e antigenici processati. I contagi giornalieri sono quindi in calo rispetto a ieri, quando ne sono stati comunicati 10.680 in 24 ore. Anche il tasso di positività cala al 6,9% (lunedì era schizzato al 10,4%).

Il bollettino del ministero della Salute comunica inoltre altri 421 morti. Salgono ancora i ricoverati in ospedale: +552 in un giorno solo in area medica, +6 il saldo tra ingressi e uscite in terapia intensiva. Sono invece 21.733 i guariti/dimessi nelle ultime 24 ore.