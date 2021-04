Emergenza Coronavirus: 373 decessi registrati nelle ultime 24 ore

Emergenza Coronavirus: il bollettino del Ministero della Salute sul Covid-19 del 27 aprile 2021: 10.404 nuovi casi, 373 decessi

Emergenza Coronavirus in Italia: Sono 10.404 i nuovi positivi al coronavirus secondo i dati del bollettino del Ministero della Salute del 27 aprile 2021. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore è di 302.734 per un tasso di positività che scende al 3,4%. Purtroppo si registrano 373 decessi per un totale che sale a 119.912 morti. Le persone guarite sono 14.688, con un calo dell’occupazione della terapia intensiva di 101 unità: i ricoverati in rianimazione sono 2.748 con 177 ingressi giornalieri.