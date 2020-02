Emergenza a centrocampo: fuori Krunic e Biglia, uomini contati per Pioli

Gli infortuni di Lucas Biglia e Rade Krunic mettono in crisi Stefano Pioli. C’è un’emergenza a centrocampo

L’infortunio di Lucas Biglia (l’argentino ha riportato una distorsione al ginocchio destro) mette in crisi Stefano Pioli. Pochi giorni fa anche Rade Krunic ha riportato un infortunio che lo terrà lontano dal campo per un mese: per il mister rossonero c’è una vera e proprio emergenza a centrocampo.

Isamel Bennacer sarà l’unico regista a disposizione, mentre Frank Kessie (come accaduto già in passato) sarà costretto a fare gli straordinari. Non ci sono alternative, se non quelle di inserire Hakan Calhanoglu da interno, soluzione che in passato non è mai stata efficace. Il mercato di gennaio è stato avaro e ancora una volta un allenatore rossonero si troverà senza valide alternative.