Elliott e Moncada, i due fattori che spingono il Milan verso la Ligue 1

Il Milan negli ultimi tempi guarda spesso alla Ligue 1 per pescare giovani talenti. I due fattori determinanti nel mercato rossonero

Il Milan negli ultimi tempi guarda spesso alla Ligue 1 per pescare giovani talenti. Il calciomercato rossonero si è colorato di tinte transalpine principalmente per due motivi.

In primis la famiglia Singer ha diversi affari in ballo in Francia, tra cui un maxi prestito nei confronti del Lille. Così si spiegano infatti gli acquisti di Rafael Leao e Mike Maignan. Il costo dei giocatori in Ligue 1 è mediamente più basso rispetto all’Inghilterra e alla Spagna, paesi con campionati da miliardi di fatturato.

Inoltre, il Milan può contare su Moncada, capo osservatori molto attento alle dinamiche del campionato francese. Proprio allo scout vanno danno i meriti di aver individuato Adli e Kamara, due degli obiettivi rossoneri.