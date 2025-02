El Shaarawy ricorda il Milan: «Emozionante tornare a San Siro. In rossonero ho realizzato...»

El Shaarawy, esterno della Roma ed ex Milan, ha parlato dell’imminente ritorno a San Siro: grandi emozioni per il classe ’92

Intervistato da Sport Mediaset, El Shaarawy, ex Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «In quella scelta c’è stata tanta testa e il fatto di essere tornato a Roma sicuramente me la fa pesare un pochino meno. Però è stata comunque un’esperienza importante per me. Non l’ho vissuta neanche a pieno perché poi è arrivato il Covid e siamo stati fermi sette mesi per il campionato. Ho un ricordo sicuramente positivo anche perché poi dopo i primi sei mesi ho vinto il trofeo con loro, la Coppa di Cina che è stata sicuramente una bella soddisfazione. Credo che sia impossibile non emozionarsi quando entri in quello stadio nel Milan. Ho realizzato il mio sogno di giocare con quella maglia, di fare il mio primo gol in Serie A, di giocare con il mio idolo Kakà per cui è sempre una grande emozione tornare lì».