Ekitike Milan, pericolo Eintracht: tedeschi pronti al sorpasso. NOVITÀ

Ekitike Milan, pericolo Eintracht: tedeschi pronti al sorpasso. Le NOVITÀ sul centravanti che piace ai rossoneri

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Hugo Ekitike, giovane centravanti che piace anche al Milan.

Come riportato da Sportitalia, l’Eintracht Francoforte sta spingendo forte per arrivare a un accordo con il PSG. I tedeschi, che hanno in programma nuovi contatti, sono disposti a trattarlo anche a titolo definitivo.