Ekitike Milan pista sempre più difficile: ora è possibile solo in un caso. Le ultime notizie sull’attaccante

Ogni giorno che passa si riducono sempre di più le possibilità di arrivare a Hugo Ekitike, uno degli obiettivi principali della dirigenza del Milan per rinforzare l’attacco di Pioli.

Come riportato da Sky Sport, i rossoneri hanno a lungo valutato il profilo dell’attaccante del PSG, ma se i parigini come sembra non aprono al prestito l’idea è destinata a rimanere tale.