Ecco quale acquisto aveva chiesto Montella al Milan

Daniele Russo, vice allenatore di Montella, ha svelato un’indiscrezione di mercato sul passato in rossonero

Daniele Russo, vice allenatore di Montella, ha svelato un’indiscrezione di mercato sul passato in rossonero. I rossoneri erano stati vicino ad un esterno d’attacco che sarebbe tornato molto utile alla causa milanista: «Il Papu abbiamo avuto la fortuna di allenarlo a Catania ed è stato uno dei nostri più grandi rimpianti di mercato: sia a Firenze che a Milano, infatti, io e Vincenzo provammo in tutti i modi a prenderlo per allenarlo di nuovo, ma purtroppo non ci riuscimmo» ha dichiarato l’assistente dell’Aeroplanino ai microfoni di ‘europacalcio.it’