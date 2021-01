È un Milan da trasferta, lontano da casa numeri da record

È un Milan da trasferta. I rossoneri lontani da casa sono una macchina schiacciasassi che ha totalizzato 28 punti su 30

È un Milan da trasferta. I rossoneri lontani da casa sono una macchina schiacciasassi che ha totalizzato 28 punti su 30 (9 vittorie e un pareggio). Un dato singolare, se confrontato con quello di San Siro, dove il Milan ha incassato due sconfitte e tre pareggi.

Anche in Europa League l’unica sconfitta è arrivata in casa nel match contro il Lille (0-3). A conferma di questi dati c’è anche la differenza reti: 20-15 in casa contro i 21-8 in trasferta.