E’ successo di nuovo, Donnarumma fatto fuori: “A fine stagione vedremo”

Gigio Donnarumma ha lasciato il PSG in modo poco sereno, trovando a Manchester una nuova casa. Ora però dovrà fare i conti con le scelte di Guardiola.

L’estate del 2025 rimarrà scolpita nella carriera di Gianluigi Donnarumma come il momento della rottura definitiva e, paradossalmente, della sua consacrazione più pura. L’addio al Paris Saint-Germain non è stato un semplice trasferimento, ma una vera e propria estromissione: messo ai margini di un progetto che ha preferito puntare sulla gioventù di Lucas Chevalier, l’estremo difensore azzurro ha dovuto subire l’onta di un addio freddo, quasi imposto da una dirigenza che non lo considerava più intoccabile.

Eppure, approdare al Manchester City per la cifra – oggi definibile irrisoria – di 30 milioni di euro è stata la scintilla di una rinascita. I numeri della sua prima stagione inglese parlano di un portiere dominante: 36 presenze totali e ben 16 clean sheet, di cui 11 in una Premier League che non fa sconti a nessuno. Sotto l’ala di Guardiola, “Gigio” ha affinato il gioco con i piedi, diventando un regista aggiunto e confermandosi, statistiche alla mano, uno dei migliori interpreti del ruolo a livello globale. Tuttavia l’ex tecnico del Barcellona ha deciso di relegarlo in seconda linea.

Finale di Carabao Cup affidata a Trafford, Donnarumma spettatore

Nonostante questa forma smagliante e una leadership ormai riconosciuta nello spogliatoio dell’Etihad, il destino riserva a Donnarumma un weekend di riflessione forzata. Nella finalissima di Carabao Cup a Wembley contro l’Arsenal, in programma domani, il portiere titolare della Nazionale non sarà tra i pali. Pep Guardiola ha infatti sciolto le riserve in conferenza stampa, confermando che sarà il giovane James Trafford a difendere la porta dei Citizens nel tentativo di sollevare il primo trofeo di una stagione fin qui deludente. Una scelta che ha sollevato non poche polemiche, specialmente dopo le dichiarazioni schiette del ventitreenne inglese, stanco di recitare il ruolo di comparsa dopo l’arrivo dell’italiano.

Finale di Carabao Cup affidata a Trafford, Donnarumma spettatore – milannews24.com (foto: profilo IG Trafford)

Guardiola, interrogato sui malumori di Trafford e sulle sue recenti uscite pubbliche riguardanti il futuro, ha risposto con il consueto distacco glaciale: “Niente da dire, è così che va. I giocatori possono essere felici o infelici. L’importante è che siano qui, facciano il meglio possibile e poi vedremo cosa succederà alla fine della stagione”. Parole che suonano come un monito per tutto lo spogliatoio in un momento di crisi profonda. Con il City quasi fuori dalla lotta per il titolo e la dolorosa eliminazione in Champions League contro il Real Madrid, la gestione dei portieri diventa un caso emblematico delle fragilità interne. Mentre Trafford si gioca il futuro a Wembley, Donnarumma osserva, consapevole che a giugno le gerarchie di Manchester potrebbero subire scossoni definitivi.