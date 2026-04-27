È bufera dopo Milan-Juve: “Fanno schifo”

Dura presa di posizione dopo la partita tra Milan e Juventus terminata sullo 0-0: il commento è durissimo

Non c’è pace per il calcio italiano. Alle prese con l’ennesimo scandalo che vede coinvolto – per ora – il designatore Rocchi ed altri arbitri, la Serie A fa i conti anche con le critiche per lo spettacolo offerto.

Non è stato piacevole quello mostrato ieri tra Milan e Juventus: una partita avara di emozioni, con pochissime occasioni da rete e in cui le due squadre hanno badato a non prenderle più che a fare gol.

Quasi scontato che fosse così, considerata la posta in palio e il fatto che il pareggio, a conti fatti, potesse star bene ad entrambe, ma il gioco espresso non ha certo entusiasmato il pubblico sugli spalti, né tantomeno quello a casa.

Ecco quindi arrivare le critiche, anche dure da parte di semplici tifosi, ma anche opinionisti come Lele Adani. L’ex difensore dell’Inter non è certo un estimatore di Massimiliano Allegri, ma questa volta coinvolge un po’ tutti nella sua dura reprimenda per Milan-Juventus.

Una partita che avrebbe dovuto far brillare gli occhi ai tifosi visto che si affrontano due dei club più titolati d’Italia, ma che ha lasciato l’amaro in bocco per la qualità dello spettacolo fornito. Ed allora Adani non le manda a dire, spiegando in maniera chiara una cosa: per fare risultato non è certo obbligatorio non fare spettacolo.

Adani duro su Milan-Juventus: “Facciamo ridere”

Nel corso della Domenica Sportiva, Lele Adani è tornato su un suo cavallo di battaglia: il bel gioco opposto a chi, invece, pensa solo al risultato.

Adani critica duramente Milan-Juve (Screen Youtube Rai) – Milannews24.com

Ecco perché dice che “la metà degli italiani è contento di questa partita”, cioè coloro i quali mettono il risultato davanti a tutto. Per l’ex difensore sono troppi quelli che esalteranno il risultato e no si concentreranno, invece, sullo spettacolo offerto.

“Sono 10 anni che dico che per allinearci al mondo dobbiamo fare un calcio di ritmo, di proposta, e vengono preso per filosofo e teorico – le sue dichiarazioni nel corso della trasmissione – perché dico che questo calcio non è esportabile. Poi ci dicono che le coppe bisogna giocarle all’estero per esportare il prodotto. Ma facciamo ridere, non emozioniamo”.

Secondo Adani il primo tempo di Milan-Juventus può essere definito come “non ci resta che piangere” e poi attacca chi ha diviso gli appassionati tra giochisti e risultatisti: “Si sono inventati questa dicotomia – dice -, ma per fare risultato non devi fare partite che fanno così schifo, dovete ammetterlo”.