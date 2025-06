Dzeko torna in Italia! Accordo chiuso con la Fiorentina. In passato era stato accostato anche al Milan

Dzeko torna in Italia: il centravanti bosniaco ha trovato l’accordo annuale con la Fiorentina. In passato è stato accostato al Milan

È una notizia che sta scuotendo il calciomercato e che, se confermata, potrebbe rappresentare un colpo significativo per la Fiorentina: secondo quanto riportato da fonti vicine all’ambiente viola e in particolare da Gianluca Di Marzio, sempre attentissimo alle dinamiche di mercato, la società gigliata avrebbe raggiunto un’intesa di massima con l’agente di Edin Dzeko, Alessandro Lucci, per il ritorno in Serie A del centravanti bosniaco. Un’operazione che, vista l’età del giocatore, 39 anni, e le sue ultime due stagioni trascorse in Turchia, aveva destato qualche perplessità, ma che ora sembra vicinissima a concretizzarsi.

I dettagli dell’accordo emersi sono piuttosto chiari: Dzeko firmerebbe un contratto della durata di un anno, con l’aggiunta di un’opzione di rinnovo automatico. La cifra pattuita per l’ingaggio si attesterebbe intorno agli 1,8 milioni di euro netti, a cui andrebbero sommati dei bonus legati a prestazioni e obiettivi raggiunti. L’aspetto cruciale del rinnovo automatico risiederebbe nel raggiungimento di un determinato numero di presenze in campo, un meccanismo intelligente per legare la permanenza del giocatore alla sua effettiva disponibilità e contributo alla squadra.

L’idea di rivedere Dzeko nel campionato italiano, dopo le esperienze di successo con Roma e Inter, sta scaldando gli animi dei tifosi e degli addetti ai lavori. La sua prolificità sotto porta e la sua leadership in campo sono qualità che, nonostante l’età avanzata per un calciatore, rimangono indiscusse. Non è un segreto che l’attaccante sia stato un nome spesso accostato a diverse squadre italiane negli ultimi anni, e in particolare, come Gianluca Di Marzio ha più volte sottolineato in passato, il Milan aveva sondato il terreno per lui durante le precedenti sessioni di mercato estive. Quest’ultima, quindi, non sarebbe la prima occasione in cui il suo nome circola con insistenza in orbita Serie A dopo l’addio all’Inter.

Il rientro di Dzeko nel massimo campionato italiano, specie in una piazza ambiziosa come Firenze, potrebbe essere un valore aggiunto non solo in termini di gol, ma anche per la sua capacità di far salire la squadra e di fungere da riferimento per i compagni più giovani. La sua esperienza internazionale e la sua abitudine a giocare ad alti livelli, compresa la Champions League, potrebbero rivelarsi fondamentali per la crescita di un progetto tecnico che punta a consolidarsi nelle posizioni che contano. La Fiorentina, guidata da Vincenzo Italiano, cerca da tempo un attaccante di peso, capace di garantire un certo numero di reti, e Dzeko, pur con le sue 39 primavere, ha dimostrato di avere ancora il fiuto del gol e la voglia di vincere. Sarà interessante capire come si evolverà la situazione e se l’accordo preliminare si trasformerà in una firma definitiva che riporterà il “Cigno di Sarajevo” sui campi della Serie A, per la gioia dei tifosi viola e di tutti gli appassionati di calcio italiano.