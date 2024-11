Camarda Milan, Cassano sentenzia: «E' uno alla Inzaghi, non alla Benzema e Dzeko. Ora lo vedo acerbo...»

Camarda Milan, Cassano dice la sua sul giovane attaccante che ha fatto il suo debutto da titolare contro il Cagliari: le parole

Cassano a Viva El Fubol ha parlato di Camarda dopo il debutto da titolare nel Milan contro il Cagliari.

LE PAROLE – «Non l’avevo mai visto se non pochissimo tempo contro il Virtus Entella dove non aveva fatto una buona partita. Lo vedo acerbo ancora, è un bambino. A 15 anni vedevo giocare Yamal, lui è diverso. Fonseca il giorno prima aveva detto cose importanti, cioè che giocava lui perché si avvicina più a Morata perché è uno che fa giocare. Io non ho visto quello che ha dettto Fonseca, forse perché timido, giovane, ha un po’ paura e ci può stare. Io non vedo un centravanti alla Benzema e Dzeko che sanno giocare a calcio, ma uno alla Inzaghiche vive per il gol in area di rigore».