Dybala, spunta la Roma: operazione difficile ma non impossibile

Il futuro di Dybala è ancora tutto da decifrare, la concorrenza per la Joya è folta e la Roma ha un piano ben preciso

La situazione Dybala sta tenendo acceso il dibattito di mercato in questi giorni. La Joya aspetta l’Inter, ammicca lo United e non chiude al Milan. La Roma intanto ci spera.

Un triangolo indecifrabile, ma i giallorossi hanno un piano per restare in corsa. La cessione di Zaniolo è il primo tassello per liberare uno spazio in avanti. L’argentino sarebbe messo al centro del progetto di Mourinho che continua a spingere per la Joya. Affare complicato ma non impossibile. Lo scrive il Corriere dello Sport.