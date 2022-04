Calciomercato Milan: l’Inter si defila per Dybala?

Dybala Inter, cambia lo scenario? La posizione dei nerazzurri sull’argentino dopo il mancato rinnovo con la Juve

Il futuro di Dybala non è ancora definito. Tra i club interessati c’è l’Inter, ma attualmente non ci sarebbero passi in avanti.

In base a quanto detto da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, infatti, i nerazzurri non sono caldi sul fronte del 10 argentino dopo il mancato rinnovo con la Juve. Ad oggi l’Inter non vuole bloccare il giocatore perché le cifre per l’ingaggio sono troppo elevate.