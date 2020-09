Dumfries, il PSV Eindhoven vuole trattenerlo un’altra stagione

Dumfries, oggi l’allenatore del PSV Eindhoven Roger Schmidt in conferenza stampa ha parlato anche di calciomercato

L’allenatore del PSV Eindhoven Roger Schmidt in conferenza stampa ha parlato anche di calciomercato. Tra i tanti temi, anche quello riguardante la cessione di Dumfries, giocatore cercato insistentemente dal Milan. Il terzino destro tuttavia è stato tolto dal mercato dall’allenatore degli olandesi. «Dumfries rimarrà con noi al 100%, almeno in questa stagione» ha dichiarato Schmidt nel corso dell’intervista odierna. Del resto, negli ultimi tempi il Milan sembra abbastanza coperto sulla corsia di destra: più probabile che i rossoneri vadano all in su un terzino sinistro, per cercare un’alternativa al titolarissimo Theo Hernandez.