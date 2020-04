Dubbi sul futuro di Laxalt: serve un vice Theo Hernandez

Diego Laxalt è arrivato nell’ultimo giorno di mercato dello scorso gennaio. Tanti dubbi sul futuro del giocatore rossonero

Diego Laxalt è arrivato nell’ultimo giorno di mercato dello scorso gennaio. La trattativa saltata con Antonee Robinson ha obbligato i rossoneri a correre disperatamente ai ripari dopo l’addio anche di Ricardo Rodriguez (PSV).

L’uruguayano potrebbe però non rimanere anche per la prossima stagione. In casa milanista si sta cercando un vice di Theo Hernandez, titolarissimo della fascia di sinistra. L’obiettivo è trovare un giovane dal costo non eccessivo. Per quanto riguarda Laxalt, non è da escludere un ritorno in prestito al Torino.