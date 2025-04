DS Milan, Tommaso Turci: «Deve decidere il prossimo allenatore. Deve essere una figura di questo tipo»

DS Milan, il bordocampista di DAZN Tommaso Turci ha detto la sua in esclusiva a MilanNews24

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, ha rilasciato un’intervista in esclusiva a MilanNews24. Tra il nuovo direttore sportivo, la Coppa Italia e le ultime sette giornate di Serie A: tanti gli argomenti trattati.

Il Milan è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo: Tare, D’Amico, Manna, Sartori tanti nomi sono stati fatti. Su chi punteresti?

«Io credo che debba essere una figura che sappia fare tante cose all’interno della società. Un veicolo tra staff, squadra e parti alte della società. Una figura che deve avere facoltà di scegliere e che deve avere carta bianca. Deve essere poi una figura che va a decidere il prossimo allenatore, in modo che ci sia sinergia tra le parti. Prenderei un uomo di esperienza, non solo in ambito di Serie A, ma che sia uomo di campo. Il Milan in questa stagione ha capito che in quel ruolo non si può assolutamente sbagliare».