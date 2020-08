DS Brescia: «Tonali? Cellino troverà la giusta soluzione»

Perinetti, nuovo direttore sportivo del Brescia, ha parlato del futuro di Sandro Tonali conteso da diversi club di Serie A

Giorgio Perinetti, nuovo direttore sportivo del Brescia, ha parlato di Sandro Tonali ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

«E’ un giocatore esaltante per la personalità che esprime, è un talento cristallino del nostro calcio. Quello che sarà il suo futuro lo vedremo, ma con Cellino siamo in buone mani. Io darò il mio contributo al Brescia per tornare subito in Serie A. Il presidente Cellino è abituato a trattare con grandi società, sicuramente troverà la soluzione migliore per Tonali».