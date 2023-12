Dragusin svela il suo futuro: «Dobbiamo vedere però ci mettiamo d’accordo». Le dichiarazioni dell’obiettivo di mercato

Al termine di Genoa Inter, Radu Dragusin, obiettivo del mercato Milan, si è espresso così ai microfoni di Dazn. Il giocatore riceverà nelle prossime ore, come riportato da Fabrizio Romano, un’offerta dal Tottenham.

LE PAROLE – «Serata dove abbiamo messo tutto in campo. Sapevamo che sarebbe stata una partita durissima. Abbiamo dato tutto in campo e alla fine abbiamo portato 1 punto a casa. In casa sembra tutto più facile, abbiamo la nostra gente che ci spinge e ci sostiene. Un impulso in più che abbiamo. Il mio rinnovo? Non lo so, dobbiamo vedere però ci mettiamo d’accordo».