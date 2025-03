Dragusin Milan, il centrale torna di moda? Scambio all’orizzonte, l’operazione può decollare così

Condividi via email

Dragusin Milan, i rossoneri ripensano al centrale ora in forza al Tottenham: ipotesi di scambio alla pari con Tomori

Come riferito da calciomercato.it, il calciomercato Milan potrebbe pensare ad un clamoroso scambio per la prossima estate che coinvolgerebbe Fikayo Tomori, centrale inglese destinato all’addio dopo 4 anni e mezzo in rossonero.

Il profilo individuato è quello di Dragusin, in uscita dal Tottenham. L’idea dei due club è quella di scambiare a titolo definitivo i centrali per una valutazione intorno ai 30 milioni di euro.