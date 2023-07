Drago, ex allenatore Kessie: «Quando è arrivato al Milan è…». Le parole rilasciate in un’intervista a Juventusnews24

Intervistato da Juventusnews24, l’ex allenatore di Franck Kessié, Massimo Drago, ha parlato dell’ex calciatore rossonero, obiettivo di mercato ora della Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni:

Si aspettava già allora che sarebbe arrivato a certi livelli?

«Sicuramente. Vedendolo giocare da centrocampista ne ero sicuro, ribadisco che aveva grande capacità di apprendere ed era uno molto serio. Con gli anni poi ha migliorato la capacità di farsi trovare in area di rigore con continuità, dimostrando grande sicurezza in fase realizzativa e anche un aspetto mentale non indifferente. Quando è arrivato al Milan ne è diventato subito il rigorista e farlo in una squadra del genere vuol dire che non sei uno qualunque».

Quindi tra l’andare alla Juve e il rimanere al Barcellona gli consiglierebbe la prima strada?

«Diciamo che lui ha dimostrato di più nel calcio italiano, anche perchè forse è sempre stato abituato a giocare lì. E’ un giocatore più da verticalizzazione che da tiki-taka, quindi la Juve sarebbe una scelta giusta per lui e il club farebbe allo stesso tempo un bell’acquisto per il proprio centrocampo».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA!